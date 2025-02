Uece divulga classificação final do Vestibular para 1° semestre de 2025

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) divulgou a classificação final do Vestibular destinado ao ingresso nos cursos de graduação regular, que contém a listagem dos candidatos classificados para o primeiro período letivo de 2025.

Eles foram convocados para o procedimento de heteroidentificação para verificação e validação da autodeclaração informada no ato da inscrição.

Já o procedimento de autodeclaração foi realizado no período de 4 a 9 de fevereiro de 2025. O resultado definitivo, após análise dos recursos, do processo de heteroidentificação, foi comunicado na última terça, 18, no site do vestibular.

Em seguida, os candidatos sem autodeclaração confirmada pela comissão de heteroidentificação foram eliminados do processo seletivo.