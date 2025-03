Reitor da UFC se reúne com titular da Casa Civil para discutir parceria entre universidade e governo

No debate, foram apresentadas as demandas sobre a sinalização do futuro campus Iracema — que deve ter as obras concluídas em 2028, em especial o novo prédio do Instituto de Ciências do Mar (Labomar).

O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, se reuniu nesta sexta-feira, 7, com o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, para debater sobre uma parceria entre a universidade e o governo estadual. Na conversa, foram debatidos temas como áreas da saúde , educação e segurança pública .

Também foi discutida a formação de profissionais de saúde e a presença da Polícia Militar do Ceará (PMCE) a partir da instalação de cabines e bases de apoio. Estas servirão às ações de policiamento ostensivo nos campi do Pici e Porangabuçu.

Foi solicitado um terreno do Estado que possa ser cedido à prefeitura, o intuito é criar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nível 3, com serviços médicos e odontológicos.

O propósito de ampliar a oferta de serviços públicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

No encontro, também foi reafirmada a necessidade de promover um conjunto de políticas integradas entre a UFC, o Governo e a Prefeitura de Fortaleza para o Distrito de Inovação em Saúde, do campus Porangabuçu.

“[Isso] é algo muito importante para a região do bairro Porangabuçu e para as práticas na formação dos estudantes de Medicina e Odontologia. Então, obviamente, as portas continuam abertas para o que vier de necessidade tanto da UFC para o Estado, quanto do Estado do Ceará para a UFC”, destacou Custódio Almeida, em nota enviada à imprensa.

Para Chagas Vieira, a conversa foi muito “produtiva e importante”. “Entendemos que vários projetos importantes do Governo do Estado passam pela expertise, pela capacidade, por tudo aquilo que a UFC pode contribuir com o setor público. Conversamos sobre antigos e novos projetos, possibilidades e formas de andarmos cada vez mais juntos no desenvolvimento de políticas públicas que melhorem a vida dos cearenses”, afirmou o secretário em nota enviada à imprensa.