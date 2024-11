Primeira fase do vestibular 2025.1 da Uece ocorre neste domingo, 17

Pleito oferta 2.850 vagas para os cursos em Fortaleza e no interior do Estado; prova será composta de 85 questões distribuídas em três áreas do conhecimento

A primeira fase do vestibular para ingresso na Universidade Estadual do Ceará (Uece) ocorre neste domingo, 17, em locais de prova espalhados pela Capital e demais regiões do Estado. Ao todo, 2.850 vagas para entrada no semestre 2025.1 estão sendo ofertadas no pleito, das quais 1.274 são para os cursos de Fortaleza e 1.576 para os campi do interior.

A prova será realizada em dia único, onde 42.968 terão entre 9 e 13 horas do domingo para realizar 85 questões de múltipla escolha, valendo dois pontos cada. O conteúdo do teste será dividido em três áreas do conhecimento: Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, e por fim, Linguagens e Códigos.