Ceará registra chuva em mais de 80 cidades nesta segunda-feira,10; veja previsão do tempo

Na Capital , o maior acumulado foi registrado no posto da Defesa Civil, com 52 mm. Nas cidades de Itaiçaba (76mm), Maranguape (75mm) e Aracati (74,5mm) o volume de chuvas ultrapassou os 70mm.

O céu deve variar de nublado a parcialmente nublado, com chuvas esparsas e trovoadas isoladas em todas as macrorregiões. A previsão indica que as precipitações mais intensas devem se concentrar durante a madrugada e a manhã, na faixa litorânea. Nos turnos da tarde e da noite, os maiores acumulados devem ser registrados no Litoral Norte, Ibiapaba, norte do Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Maciço de Baturité e Cariri.