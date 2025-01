Ceará deve registrar chuva em todas as macrorregiões até a terça, 21

Nas últimas 24 horas choveu em 101 dos 184 municípios do Estado

De acordo com a entidade, da manhã deste domingo, 19, até a noite da próxima terça, 21, a p revisão para todo o Estado é de céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuvas.

O Ceará deve registrar chuvas em todas as macrorregiões até a próxima terça, 21. A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do Ceará (Funceme).

Da manhã do último sábado, 18, até a manhã deste domingo, 19, a Funceme registrou chuvas em 101 dos 184 municípios cearenses. A maior precipitação foi anotada no posto de Cristais, em Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza, com 151 milímetros.