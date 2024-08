Dois meses após fim da quadra chuvosa, volume hídrico do CE teve redução de apenas 2%

Araras, em Varjota, foi o maior açude que sangrou no Ceará em 2024 Crédito: Emanuell Coelho/Especial para O Povo

A diminuição de 2%, de acordo com ele, aconteceu tanto pela evaporação quanto pela utilização das águas. O diretor ainda ressalta que a acumulação deste ano foi aproximadamente 25% acima da média histórica registrada pela Companhia. “Nós distribuímos essas chuvas pelas nossas bacias hidrográficas e percebemos que as bacias mais ao norte, mais próximas do oceano, tiveram uma acumulação melhor. Elas têm 84,51%." "Já aquelas bacias mais ao centro do Estado do Ceará, aquelas que historicamente são mais difíceis de fazer uma acumulação de água, nós temos 33,97%. As bacias mais ao sul estão em uma situação intermediária, 65,9% de acumulação", continua.