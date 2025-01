Ceará registra chuva em mais de 100 municípios entre domingo e segunda

Ceará tem previsão de chuvas em todas as regiões / Crédito: BEATRIZ BOBLITZ

O Ceará registrou chuvas em 125 municípios no período de 24 horas, entre as 7h de domingo, 19, e as 7h desta segunda-feira, 20. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), duas cidades se destacaram com índices pluviométricos acima de 100 mm: Santa Quitéria, com 129.0 mm, e Groaíras, com 111.4 mm. Outros sete municípios também registraram volumes iguais ou superiores a 80 mm, com destaque para Ipaporanga, que acumulou 95.0 mm, sendo o terceiro maior índice do estado no período. Outros 21 municípios apresentaram acumulados de 50 mm ou mais.

Confira detalhamentos dos 30 maiores acumulados: