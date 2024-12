Covid-19: número de novos casos cai 25% em uma semana no Ceará

Dados são do boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), publicado nesta sexta-feira, 20. Do total de casos confirmados na SE 50, 14,7% estão concentrados no município de Fortaleza (842).

Aumento está relacionado à circulação de duas sublinhagens da variante Ômicron, a XEC e a LP.8.1, no Estado. Após aumento de casos, a Sesa chegou a publicar recomendações para unidades de saúde no intuito de prevenir aumento da transmissão.

Em setembro e outubro, nenhuma morte em decorrência da doença foi registrada no Ceará. Depois desse período, Estado voltou a ter óbitos pela doença. Onze pacientes morreram por Covid-19 desde o início de novembro.

Casos de Covid-19 no Ceará em 2024

Conforme o boletim, a maioria dos casos registrados no Estado ao longo do 2024 ocorreu em pacientes com mais de 20 anos. Maior parcela se concentra entre os indivíduos de 50 a 69 anos, que representaram 20,8% do total de casos. A maioria das pacientes é mulher, com 63,1%.