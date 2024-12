Covid-19: Menos da metade das crianças do Ceará tem esquema vacinal completo

Em 2024, foram registrados 1.397 casos de Covid-19 em crianças de até quatro anos no Ceará, conforme dados da plataforma IntegraSUS.

Apenas 48% das crianças de seis meses a 4 anos e 11 meses do Ceará têm o esquema vacinal de duas doses contra a Covid-19 completo. De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), cerca de 300 mil crianças ainda precisam completar as duas doses da vacina e 200 mil que não tomaram nem a primeira.

“Se a gente trabalhar com o número de crianças que nunca fizeram nenhuma dose de vacina da Covid-19, nós temos em torno de 200 mil ”, explica Ana Karine, coordenadora de imunização da Sesa.

“Como é uma vacina de rotina, a gente precisa alcançar a meta todos os meses, todos os anos, para que a gente possa ter apenas a vacinação daquelas crianças que estão entrando na faixa etária recomendada”, diz.

Karine orienta que os responsáveis aproveitem o período de férias escolares para atualizar as vacinas do público infantil, que conta com mais de 20 imunizantes de rotina. “A gente precisa enfatizar a importância de manter sempre a vacinação em dia”, ressalta.

Fortaleza tem dois postos com vacinas disponíveis para crianças

As crianças de seis meses até 5 anos incompletos podem ser imunizadas contra a Covid-19, em Fortaleza, nas unidades básicas de saúde Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, e Rita Lemos, no bairro Parque Santa Rosa.