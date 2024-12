Covid-19: Ceará registra mais de 3 mil casos na última semana de novembro

O Estado registra uma alta de casos, com a taxa de positividade de exames atingindo 50% . Ou seja, do total de exames feitos na última semana de novembro, metade teve resultado positivo.

O Ceará registrou 3.106 casos de Covid-19 entre os dias 24 e 30 de novembro, de acordo com a plataforma IntegraSUS, atualizada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) às 9 horas desta sexta-feira, 6.

Mudança é causada pela circulação de novas sublinhagens da ômicron: a LP.8.1, não encontrada anteriormente no Brasil, e a XEC, também detectada em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

O que fazer em caso de teste positivo?

Ao notar algum sintoma gripal, como coriza, coceira no nariz, tosse e dor de garganta, procure orientação médica, de acordo com indicação da Sesa.

Em caso de teste positivo, o indicado é permanecer em isolamento por cinco dias, contando a partir do primeiro dia de sintomas.

Após o quinto dia, quem continua com sintomas deve manter o isolamento até o sétimo dia. Se persistirem os sintomas, deve continuar até o 10º dia. Caso o paciente não tenha sintomas a partir do 7º dia, pode sair do isolamento.