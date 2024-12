Após dois meses, Ceará volta a registrar mortes por Covid-19

Conforme dados da plataforma Integrasus, entre as mortes, sete foram em Fortaleza e uma na Região Metropolitana (RMF), em Maracanaú . Outras duas vítimas foram confirmadas pelas prefeituras de Cascavel , cidade distante 61 quilômetros (km) da Capital; e Sobral , município a 233 km da Terra do Sol.

A 11° morte foi confirmada pela Secretaria Estadual da Saúde do Ceará (Sesa), em nota, na cidade de Camocim. De acordo com a pasta, 18.496 casos de Covid-19 foram confirmados no Estado até o início de dezembro. Destes, 49 foram fatais.

Idosos com comorbidades estão entre as vítimas



Pelo menos duas das 11 mortes por Covid-19 nas últimas semanas foram de pessoas idosas com comorbidades. As idades das vítimas foram confirmadas pelas gestões municipais de Cascavel e Sobral.

A primeira delas foi divulgada pelo prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), em seu perfil institucional no instagram. Um homem de 78 anos com diversas comorbidades foi a óbito na última quinta-feira, 11, na cidade. De acordo com o gestor, outras 21 pessoas estão internadas com a doença no Hospital Regional Norte (HRN).