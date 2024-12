Em meio à alta de casos, testes de covid estão em falta nas farmácias

Teste nasal para Covid-19 vendido em farmacias / Crédito: FÁBIO LIMA

Junto ao número de casos, a procura por testes de Covid-19 também tem crescido em Fortaleza durante as últimas semanas no Ceará. Perante a alta demanda, diversas farmácias da Capital estão com o estoque do teste zerado e sem previsão de novas remessas. O POVO consultou 33 lojas de 20 farmácias atuantes na Capital, das quais 18 unidades afirmaram não ter o teste disponível para compra. De acordo com os estabelecimentos, os exames estão em falta nas distribuidoras, o que estaria resultando na ausência nos estoques das filiais.

Quem precisa fazer o exame tem enfrentado longas procuras, consultando diversas lojas para poder encontrar o autoteste ou o teste nasal, mais comuns nas farmácias. Entre esses pacientes está Ivna Nogueira, 23, que precisou buscar três farmácias para conseguir o produto. “Tenho preferência pela Drogasil porque fica perto da minha casa. Liguei para todas que ficam perto da minha casa e nenhuma tinha testes disponíveis. Fui para a Pague Menos que era mais perto também não tinha. Eu cheguei a ligar para lá, eles disseram que tinha e quando cheguei lá disseram ‘Não tem. Só tal hora’. Fiquei bem chateada”, conta a estudante de Publicidade e Propaganda. Essa procurada demorada e cansativa pelo teste termina também interferindo na rotina dos pacientes, que por muitas vezes têm urgência para realizar exame. Preocupado com a alta de casos nas últimas semanas, quando o Estado registrou mais de três mil pessoas com Covid-19, Vinícius Almeida, 24, decidiu buscar o teste na região onde mora.

O jovem conta que havia marcado um compromisso social há alguns dia e precisava ter a certeza de que não estava contaminado antes de ir ao evento. Sem retorno nas farmácias, ele decidiu buscar outras formas de encontrar os testes. "Fui atrás dos testes e máscaras em uma farmácia perto da minha casa, acabou que não tinha nenhuma. Tentei tele atendimento também, mas também estava em falta só fui achar comprando na internet", conta o analista de dados. Quando há o produto em estoque, o valor entre uma farmácia e outra pode variar em até 71%. Nas filiais consultadas, o preço mais barato foi de R$ 35 pelo teste rápido, enquanto o mais elevado esteve na casa dos R$ 60.

Em levantamento recente feito pelo O POVO, o valor mínimo do produto foi de R$ 29,90, em aplicativos de redes farmacêuticas, chegando a ultrapassar os R$ 100 em algumas unidades. Tendência é de que situação se normalize nas próximas semanas Mesmo sem previsão exata de quando os testes devem chegar às farmácias, representantes de associações ligadas às farmacêuticas indicam que a situação deve se normalizar durante as próximas semanas. De acordo com a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), a falta de testes tem afetado até grandes redes, como Pague Menos e Drogasil. O presidente da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, explica que as empresas foram surpreendidas pelo salto da demanda no Ceará e precisam de tempo para se adequar à alta procura.

"Não tem teste porque é surpreendente. Tinha diminuído muito a quantidade de testes, então não é de uma hora para a outra que isso se normaliza. As empresas vão fazer mais pedidos de testes, isso vai chegar no sistema de distribuição e assim vai. Em alguns dias deve normalizar", comenta Barreto. Em situações como essa, de excepcionalidade, a tendência é de que as farmácias aumentem os pedidos junto às distribuidoras, conta a presidente do Conselho Regional de Farmácias do Ceará (CRF-CE), Arlândia Nobre. Conforme a representante do CRF-CE, é possível também que as redes procurem novas formas de conseguir os exames, a depender da demanda nas lojas.