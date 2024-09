Ceará tem uma das menores desigualdades salariais entre homens e mulheres

Com um índice de 9,7%, o Ceará é um dos três estados com as menores desigualdades salariais entre homens e mulheres no Brasil.

O Estado aparece junto com o Acre (9,7%) e Pernambuco (9,9%).

Os dados foram divulgados no 2º Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios, publicado pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres.