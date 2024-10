Mulheres sofrem mais com problemas do sono, aponta estudo

Flutuações hormonais e questões sociais interferem diretamente na qualidade do sono; entende porque mulheres sofrem mais com problemas do sono Crédito: Pexels/ Cottonbro Studio

A dança dos hormônios que acontece no corpo feminino desde a puberdade traz impactos em todos os aspectos da saúde das mulheres, inclusive em relação à qualidade do sono. Essa foi uma das principais conclusões da pesquisa "Sex differences in sleep, circadian rhythms, and metabolism: Implications for precision medicine" ("Diferenças sexuais no sono, ritmos circadianos e metabolismo: implicações para a medicina de precisão", em tradução livre) publicada recentemente na revista científica Sleep Medicine Reviews. LEIA NO OP+ | Problemas para dormir? Saiba como ter uma boa noite de sono

Mas qual a relação do sono com essas alterações hormonais? São muitas. Por conta do aumento da progesterona durante a menstruação, por exemplo, tende a aumentar a sonolência diurna. Já as cólicas também influenciam, especialmente quando são mais intensas e podem levar a interrupções do descanso.



"As mulheres passam por diversas fases de características do sono durante a vida em função dos diferentes períodos reprodutivos" Helena Hachul, ginecologista “A regularidade do ciclo também conta, pois dados mostram que as mulheres com ciclo irregular têm duas vezes mais risco de sofrerem com problemas para dormir e de qualidade do sono”, explica a ginecologista Helena Hachul de Campos, professora da disciplina de saúde da mulher da Faculdade de Medicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Quem convive com a síndrome pré-menstrual, popularmente conhecida como TPM, pode ter a qualidade do descanso ainda mais comprometida, aumentando a insônia e a sonolência durante o dia, especialmente por conta das oscilações de humor, que deixam a mulher mais ansiosa, por exemplo. Mas isso varia de pessoa para pessoa, de ciclo para ciclo e conforme o momento de vida em que ela se encontra — quanto mais estressada, por exemplo, mais dificuldade em relação ao sono.



Há de se considerar ainda os ovários policísticos, síndrome muito prevalente em mulheres do período reprodutivo. A literatura científica mostra que mulheres que sofrem com ela costumam ter mais excesso de peso e síndrome metabólica, fatores que estão associados à apneia obstrutiva do sono, distúrbio que causa interrupções na respiração durante o descanso.

A gestação é outra fase que mexe bastante com o sono. O primeiro trimestre normalmente é bem agitado, já que envolve enjoos e idas frequentes ao banheiro. Com a chegada do segundo trimestre, as coisas tendem a se acalmar. No terceiro, o aumento abdominal provocado pelo crescimento do bebê começa a pressionar a bexiga, obrigando a gestante a sair da cama mais vezes para fazer xixi, além de causar dificuldade respiratória, que deixa o sono fragmentado.

LEIA TAMBÉM | Sono: como calcular as fases para acordar melhor? As grávidas com pressão alta ainda têm mais risco de sofrer com apneia. “Cerca de 46% das gestantes têm alguma queixa do sono e quanto mais frequentes elas forem, mais risco de acontecerem piores desfechos neonatais”, alerta Hachul, que é professora livre-docente chefe do setor de Sono da Mulher da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e pesquisadora do Instituto do Sono.

Menopausa: Período crítico

Mas é com a chegada da menopausa que o sono das mulheres costuma mudar para valer. “As alterações são mais evidentes e constantes após a grande queda hormonal que acontece nessa fase”, diz a pneumologista e especialista em medicina do sono Luciane Impelliziere Luna de Mello, professora do curso de pós-graduação em medicina do sono do Hospital Israelita Albert Einstein e médica do Instituto do Sono, ligado à Unifesp.

LEIA TAMBÉM | Mulheres e menopausa: o tabu que fica cada vez mais visível

Além dos fogachos (ondas de calor) e do aumento da frequência urinária, que podem deixar o descanso fragmentado, as mulheres têm que lidar com alterações sociais e emocionais, como depressão, ansiedade e síndrome do ninho vazio, provocada pela saída dos filhos de casa, entre outras.

Existem ainda evidências científicas que apontam que os hormônios femininos têm um papel importante no relógio biológico. “Por todas essas razões, a incidência de insônia, que antes da menopausa era de 30%, pula para 60% na pós-menopausa”, relata Hachul.