São Paulo: mulher escorrega enquanto faz faxina e fica pendurada da janela de 15° andar de prédio

A mulher ficou pendurada durante cinco minutos e foi resgatada por vizinhos, que ouviram os gritos de socorro e conseguiram arrombar a porta do apartamento

Uma mulher escorregou da janela de um edifício enquanto realizava uma faxina e ficou pendurada no 15° andar do prédio. A mulher foi resgatada sem nenhum ferimento por vizinhos, que ouviram os pedidos de socorro. O caso aconteceu em Guarujá, no estado de São Paulo.

Segundo o portal Uol, a mulher ficou pendurada do lado de fora do edifício durante cinco minutos, gritando por socorro. Ainda no vídeo é possível ouvir vizinhos gritando “Calma, moça, calma”, para a mulher.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o Metrópoles, a mulher é proprietária de um apartamento no prédio e que ela teria acabado de se mudar para o edifício. A mulher está internada desde o começo da semana por problemas de pressão alta. A família não quis comentar sobre o caso.