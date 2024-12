Ceará vai receber 15 mil doses de vacina contra Covid; MS distribuirá 1,5 milhão de doses

Com prazo previsto até esta terça-feira, 10, o Ministério da Saúde (MS) entrega cerca de 1,5 milhão de doses de vacina contra Covid-19 a todos os estados e Distrito Federal. A Secretaria da Saúde (Sesa) informou que para o Estado do Ceará serão distribuídas 15 mil doses .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com MS, as vacinas foram adquiridas em um pregão de 69 milhões de doses, que foi concluído neste semestre e deve garantir o abastecimento por dois anos. As entregas serão feitas pelos fabricantes e de forma parcelada, conforme a adesão da população, com as vacinas mais atualizadas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).