Maria da Penha e Rodolfo Teófilo recebem título de Doutor Honoris Causa da UFC

A ativista de direitos das mulheres, Maria da Penha , e o farmacêutico Rodolfo Teófilo (1853-1932), receberam durante a última sexta-feira, 1°, o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Ceará (UFC). Concedido a partir de votação do Conselho Universitário (Consuni), o título é atribuído a eminentes personalidades que tenham beneficiado de forma excepcional à humanidade ou ao país.

No caso de Rodolfo Teófilo, uma das principais ligações com a UFC está na localização dos cursos da área da saúde, inclusive o de Farmácia, da Universidade, situados no bairro que leva o nome do farmacêutico. Para o reitor da Instituição Federal, Custódio Almeida, a homenagem a Rodolfo é um reconhecimento à luta dele e de vários outros profissionais pela valorização das vacinas.

“Vale destacar que o Campus do Porangabuçu está no coração do bairro Rodolfo Teófilo e, ainda, a relação com o momento que a gente viveu, com negacionismos contra a ciência e contra a vacina que foram inaugurados lá atrás. Então não podemos perder essa memória e é importante jogar luzes sobre as valentias que fizeram o estado do Ceará ser o que é hoje”, afirma Custódio, em nota.

Já sobre Maria da Penha, a homenagem é vista como um olhar para os problemas enfrentados pelas mulheres na sociedade. A vice-reitora da UFC, Diana Azevedo, classifica a titulação como um convite para mais debates na Universidade sobre a violência contra a mulher.