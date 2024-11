Pé-de-Meia Licenciatura: bolsa maior que R$ 500, usando notas do Enem e sem critérios de renda

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, o programa Pé-de-Meia Licenciatura terá pagamento de mais de R$ 500, utilizando notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e sem critério de renda. Com o programa, jovens que cursam licenciatura terão apoio financeiro. Pé-de-Meia fará parte de pacote de medidas a ser lançado em novembro pelo Governo Federal.

Declaração foi feita nesta sexta-feira, 1º, durante Reunião Global de Educação (GEM) 2024, organizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Evento ocorre no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A previsão é que a implementação seja em 2025.

O critério de seleção para o recebimento da bolsa deve ser a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). "O resultado do Enem vai sair. Quando ele for escolher o curso, ele vai poder pensar: 'Se eu for para licenciatura, eu vou já começar com uma bolsa'. Vai ser um estímulo. Vai ser uma bolsa e mais uma poupança ao final do ano", explica.