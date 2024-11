Vestibular da Uece tem maior número de vagas da história

Com provas previstas para serem realizadas nas próximas semanas, o vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece), oferece um número recorde de vagas. Ao todo, são oferecidas 7.066 vagas para cursos de graduação, nas modalidades presencial e à distância.

Das vagas ofertadas, 2.850 são destinadas a cursos presenciais. Destas, 1.274 são para Fortaleza. Outras 1.576 são destinadas a unidades do interior, como Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateús, Tauá Mombaça, Aracati, Canindé e Quixeramobim.

Já as vagas para graduação a distância são destinadas para cerca de 40 municípios do Interior, onde a Uece tem parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Nessa modalidade, serão ofertadas 4.216 vagas.



De acordo com o reitor da Uece, professor Hidelbrando Soares, o objetivo é ampliar a presença da instituição no interior. “É isso que permite às pessoas do nosso Ceará terem, perto de casa, a própria Universidade, seja com um campus presencial, seja com um polo EaD. É isso que buscamos: chegar mais perto do nosso povo, da nossa gente”.