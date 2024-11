Caso de motoqueiro morto após ser atingido por linha com cerol na BR-116 é arquivado

O Ministério Público Estadual (MPCE) solicitou no último dia 24 de outubro o arquivamento do inquérito que investigava a morte de um motoqueiro atingido por uma linha de pipa com cerol enquanto trafegava pela BR-116.

O caso, que vitimou Anderson Bruno de Mesquita Monteiro, de 22 anos, ocorreu no último dia 12 de julho, na altura do quilômetro 3 da rodovia, já no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme a manifestação do MPCE, a investigação da Polícia Civil do Ceará não conseguiu identificar as pessoas que abandonaram a pipa na BR. A linha atingiu o pescoço do motociclista.