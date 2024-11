CE: Policial teria recebido R$ 35 mil para fornecer 4 celulares a presos

Material apreendido durante cumprimento de mandados contra o policial penal José Ramony Emanuel de Melo Costa Crédito: Reprodução

O policial penal José Ramony Emanuel de Melo Costa, de 29 anos, teria recebido R$ 35 mil para introduzir quatro celulares para dentro do presídio Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba (Região Metropolitana de Fortaleza). Foi o que afirmou à Polícia Civil um preso que disse ter sido “cooptado” por Ramony para fazer parte de um esquema voltado ao fornecimento de celulares a detentos.

A informação consta no pedido de conversão da prisão temporária de Ramony em prisão preventiva, o que foi atendido pela Justiça nesta sexta-feira, 1º. Na peça, é afirmado que a investigação teve início em 1º de outubro último, quando seis celulares foram encontrados no presídio de Pacatuba. No dia seguinte, mais três aparelhos foram localizados.

Já naquele momento, policiais penais lotados na unidade desconfiaram de Ramnoy. Em seguida, foram ouvidos os presos que fariam parte do suposto esquema. Conforme afirmou um deles, Ramony o procurou quando era diretor da Unidade Prisional Itaitinga 2 (UP-2) e fez a ele uma oferta de "ganharem dinheiro".



A partir desses fatos, foram pedidos os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra o policial penal. Os policiais que cumpriram as ordens judiciais encontraram R$ 3.000 em espécie no carro funcional usado por Ramony e mais de R$ 46.000, também em espécie, na casa do suspeito.

Além disso, no veículo, foi encontrado um celular novo, que os investigadores acreditam que seria introduzido na Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho de Itaitinga (Upect), onde Ramony estava lotado atualmente.

Após a prisão de Ramony, vistoria encontrou seis celulares em uma cela da Upect — os presos quebraram os aparelhos antes da apreensão. O diretor da unidade afirmou, em depoimento, que, em consulta às câmeras de vigilância, viu o policial abrindo o portão de um pátio para que um preso entrasse e que este, ao retornar do pátio, trazia consigo um objeto que encobria com uma blusa branca.