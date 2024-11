Submetralhadora e 4 kg de haxixe são encontradas em airfryer e pacote de ração no Aeroporto

Material foi detectado pela Receita Federal por meio de cães farejadores e era proveniente de três estados brasileiros com destino à Capital e interior do Estado

A Receita Federal apreendeu quatro quilos de haxixe (resina da maconha) e uma submetralhadora artesanal carregada com munições no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza. O material foi identificado dentro de uma airfryer e em um pacote de ração para cachorro entre a quarta-feira, 30, e esta sexta-feira, 1º.

Na quarta-feira passada, a droga foi detectada por meio de cães farejadores dentro de um pacote de ração lacrado a vácuo, onde possuía três quilos de haxixe. A encomenda tinha saído da cidade de São José dos Pinhais, no Paraná (PR), com destino a Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No dia seguinte, uma carga com um quilo da mesma droga foi encontrada no interior de um aparelho doméstico do tipo airfryer. O material tinha saído da região de Ceilândia, no Distrito Federal (DF), também com destino à capital cearense.