Colisão entre duas motos deixa um entregador morto e outro ferido em Fortaleza

Caso foi registrado na madrugada dessa quinta-feira, 31, no bairro Demócrito Rocha. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente

Na imagem, é possível ver os dois condutores em alta velocidade vindo de vias diferentes e, em seguida, se chocando no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Alagoas.

Uma colisão entre duas motos deixou um entregador de aplicativo de 48 anos morto e outro ferido, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza , na madrugada dessa quinta-feira, 31. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança no local.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou ao O POVO, nesta sexta-feira, 1º, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias de um acidente de trânsito com vítima fatal.

Ainda segundo a pasta, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial. O caso está a cargo do 11º Distrito Policial (11º DP).

Veja o vídeo