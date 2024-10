Ceará tem 68% de seu território com seca fraca, índice menor do que em 2023

Neste ano, o mês de setembro registrou 68,2% do território cearense com seca fraca. Em 2023, eram 82,3% de extensão

Em setembro deste ano, o Ceará apresentou 68,2% do seu território com seca fraca (S0), o que sinaliza uma melhora em relação ao mesmo período do ano passado, quando o Estado chegou a ter 82,3% de sua extensão com esse tipo de seca. As informações estão presentes no mapa mais recente do Monitor de Secas do Brasil, elaborado no dia 15 de outubro.

Em setembro de 2023, apenas uma faixa próxima ao litoral do Ceará não apresentou seca relativa. Em outubro daquele mesmo ano, houve piora nos indicadores e a seca fraca avançou para o norte do Estado. A situação no oeste passou de fraca para moderada.

A seca relativa é a seção de menor intensidade do Monitor de Secas do projeto da Agência Nacional das Águas (ANA) com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).