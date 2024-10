Homem é preso suspeito de lesão corporal e cárcere privado contra companheira

O crime ocorreu no dia 13 de outubro e a vítima precisou ser encaminhada para unidade de saúde

Nesta segunda-feira, 28, um homem de 28 anos foi preso suspeito de lesão corporal no contexto da violência doméstica e cárcere privado, contra a sua companheira. O caso ocorreu no município de Juazeiro do Norte, a 527,57 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu no dia 13 de outubro e a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) e o homem foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte, local em que o mandado foi cumprido. O homem segue à disposição da Justiça.