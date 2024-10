Corpo de homem é encontrado coberto por tampa de caixão no interior do Ceará

Foto de apoio ilustrativo. Caso é investigado pela Delegacia Regional de Senador Pompeu Crédito: Divulgação/SSPDS

Um corpo do sexo masculino foi encontrado coberto por uma tampa de caixão no município de Senador Pompeu, a 282,9 km de Fortaleza, nessa segunda-feira, 28. Ainda não se sabe a causa da morte. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), segue investigando o caso. Em nota ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) está investigando um homicídio registrado no último domingo, 13. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com informações policiais, o homem de 25 anos foi morto por disparos de arma de fogo em uma residência.

Denúncias A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.