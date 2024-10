Representante do papa Francisco confirma presença em inauguração de Igreja em Aquiraz

O evento contará com a presença do representante do papa Francisco no Brasil, o núncio apostólico dom Giambattista Diquattro; do bispo emérito de Fortaleza, dom José Antônio Tosi Marques, além de diversas autoridades eclesiásticas.

A cerimônia contará ainda com a realização do rito litúrgico da Dedicação, que inclui a aspersão com água benta, a deposição de relíquias dos santos, a unção sagrada do altar, incensação e iluminação do templo, finalizando com a celebração eucarística.

O assessor Litúrgico-sacramental da Comunidade Shalom, padre Evandro, destaca a importância do dia da Dedicação. “A Igreja ainda não está finalizada. Mas nós chegamos a um momento marcante, também histórico: o dia da Dedicação dessa Igreja. Dedicar uma Igreja significa apresentar a Deus os trabalhos das nossas mãos mas que nós entendemos que não é para nós, não é nosso. A partir da Dedicação, ela se transformará na casa de Deus, num lugar onde todos poderão vir, entrar, e fazer a experiência com o ressuscitado que passou pela cruz. Dedicar uma Igreja é dizer que ela não é nossa, mas ela é de Deus. O rito da dedicação vai em todos os instantes nos colocar numa experiência profunda na relação com Deus”.

De acordo com a Comunidade Católica Shalom, a Igreja do Ressuscitado que passou pela Cruz, erguida na sede do governo geral da instituição, é a primeira no mundo dedicada a esse título. O prédio começou a ser construído em 2013 e possui três capelas internas, além de um design arquitetônico único, com capacidade para receber mil fiéis.