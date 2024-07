Secas relativas: Ceará apresenta melhor resultado desde junho de 2023, aponta Monitor de Secas

BANABUIÚ, CEARÁ, 29-03-2023: Barragem de Banabuiú sofre com a baixa do nível da água. Na localicade há a instalação da Hidrelétrica de Banabuiú, que segue paralizada em razão das secas.. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo). Crédito: FERNANDA BARROS

O Ceará apresentou, em junho deste ano, 99,3% do seu território sem seca relativa, o que representa uma melhora em comparação aos seis meses posteriores a junho de 2023, mês em que o Estado chegou a ter 100% de sua extensão sem registro na categoria. Os dados foram divulgados no mapa mais recente do Monitor de Secas do Brasil, elaborado no último dia 17 de junho. A seca relativa é uma categoria do projeto da Agência Nacional de Águas (ANA) com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os dados, que foram publicados pelo Mapa Monitor de Secas do Brasil, mostram que, em julho de 2023, o Estado registrou 66,27% da sua extensão territorial sem secas relativas. Em agosto e setembro o número caiu para 64,26% e 17,67% respectivamente. De outubro de 2023 a janeiro de 2024, o monitoramento registrou um percentual de 0% de secas relativas no Estado.

As melhoras nos indicadores em relação a maio deste ano, cujo quantitativo de secas relativas foi de 89,49%, se deve, principalmente, às chuvas observadas no primeiro semestre do ano, especialmente durante a quadra chuvosa (fevereiro a maio). Neste período, o Ceará ficou com 25% de precipitações acima da média climatológica. “Está estável. Finalizamos a estação chuvosa e a tendência é ter uma acentuação no estado da seca porque no segundo semestre chove pouco. Os reservatórios ficam um pouco mais secos e o solo também”, pontua o pesquisador em meteorologia da Funceme, Francisco Vasconcelos. Conforme consta no relatório do Monitor de Secas, devido às anomalias negativas de precipitação e à piora nos indicadores, a Região Nordeste registrou o surgimento da seca fraca (S0) no nordeste dos estados da Bahia e do Maranhão, além do avanço da seca fraca (S0) no centro da Bahia.