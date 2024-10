Programa Ceará Acolhe: auxílio mensal a órfãos da Covid é aprovado pela Alece

Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nesta terça-feira, 29, o Projeto de Lei que cria o programa Ceará Acolhe, voltado à proteção social de crianças e adolescentes que ficaram órfãos devido à pandemia de Covid-19 no Ceará. Uma das ações é o pagamento mensal de auxílio financeiro aos órfãos até a maioridade penal.

De acordo com o Governo do Estado, dados do Cadastro Único, em parceria com as gestões municipais, apontam que atualmente há 21 crianças no Ceará que se enquadram nos critérios do programa Nordeste Acolhe, iniciativa regional que também concede auxílio financeiro a órfãos da pandemia.

O Ceará Acolhe só poderá iniciar suas atividades e realizar os primeiros pagamentos a partir de 1º de janeiro de 2025, em razão das restrições do ano eleitoral.