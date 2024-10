Dia do Servidor Público: ponto facultativo é antecipado para esta segunda, 21

Ponto facultativo do Dia do Servidor Público foi antecipado para esta segunda-feira, 21 Crédito: FABIO LIMA

Criado durante o governo de Getúlio Vargas, o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, tem como objetivo homenagear e reconhecer o trabalho dos que atuam na administração pública. No entanto, tanto o Governo do Ceará quanto a Prefeitura de Fortaleza anteciparam a comemoração para esta segunda-feira, 21. A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) também adotou a medida. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O documento, firmado no Palácio da Abolição, em Fortaleza, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).