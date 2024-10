Grupo é vítima de roubo na entrada de hotel na Praia do Futuro

As imagens mostram que uma vítima percebe a ação e entra no estabelecimento, no entanto as demais pessoas que estavam do lado de fora são atacadas pela dupla que chega em uma motocicleta.

Câmeras de vigilância mostraram um grupo vítima de roubo na entrada de um hotel na Praia do Futuro, em Fortaleza . O crime aconteceu no começo da manhã desta sexta-feira, 18, por volta das 5 horas.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Ceará informou que apura as circunstâncias do crime de roubo e reforçou a importância do registro do Boletim de Ocorrência (B.O). A delegacia do 15º Distrito Policial.