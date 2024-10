Metrofor prepara pagamentos por pix nas estações de Fortaleza

Ao O POVO, o Metrofor confirmou a adoção do Pix no sistema dos guichês e informou que os detalhes da operação vão ser divulgados na próxima semana.

O sistema de pagamento via Pix está sendo oferecido no Metrô de Fortaleza (Metrofor). A novidade surgiu há duas semanas, quando o serviço apareceu disponível para os usuários realizarem o pagamento dos bilhetes em algumas estações.

Em 2024, até agosto, foram transportados cerca de 12,5 milhões de passageiros, segundo informações do site da Metrofor. O número de passageiros se aproxima e deverá superar o recorde de 2023, quando foram totalizados 16,8 milhões.

A implementação do Pix, que vem para facilitar a vida dos usuários, surge após diversas reclamações de quem utiliza o sistema de transporte em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF).

As informações incluem as linhas Sul e Oeste em Fortaleza, a Linha Nordeste (VLT Parangaba-Mucuripe) e os VLTs de Sobral e do Cariri.

Confira os valores cobrados em cada uma dessas linhas:

Linha Sul

Tarifas: R$ 3,60 (inteira) | R$ 1,80 (meia)