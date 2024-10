Governo do Ceará espera aumentar a participação de estudantes no Enem com o Pé-de-Meia

Nos dias 3 e 10 de novembro, mais de cinco milhões de estudantes do País deverão realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No Ceará, quase 280 mil pessoas estão inscritas. Com o objetivo de encorajar os participantes, o Governo do Estado do Ceará promoveu, nesta quinta-feira, 17, mais uma edição do Esquenta Enem. A ação reuniu centenas de alunos, professores e autoridades na Vila Social da Messejana.

Durante o evento, o governador do Estado, Elmano de Freitas, comemorou a liderança no ranking de aprovações da rede pública estadual na edição de 2023, totalizando 22.531.

