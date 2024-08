Incêndios em vegetação: atendimentos no Ceará têm queda de 37% em 2024

Em meio às queimadas no Amazonas e no Pantanal, o Ceará teve uma diminuição de cerca de 66% nas ocorrências de incêndios em vegetação atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) no ano de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. Ao todo, 1.466 ocorrências foram atendidas até esta quarta-feira, 28. No ano passado, foram 2.361 até o fim de agosto.

Romário Fernandes, professor de astronomia e capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), acredita que as chuvas do primeiro semestre podem ter contribuído para essa redução nos primeiros oito meses do ano. "Nos anos com mais chuva no primeiro semestre e, consequentemente, menos incêndios, a tendência permanece no início do segundo semestre, como em 2022, quando demorou a começar a ter mais incêndios."