Casos de febre do oropouche apresentam tendência de estabilização no Ceará

Ele ponderam contudo, que ainda é preciso observar como os casos vão se comportar. Secretário avaliou o cenário durante entrega 58 novos microscópios para identificação e monitoramento de vetores, realizada na tarde de terça-feira, 27, durante o 2º Simpósio de Zoonoses, Entomologia e Controle de Vetores com Foco em Uma Só Saúde. Evento acontece na Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE).

Casos de febre do oropouche no Ceará apresentam tendência de estabilização, conforme o secretário Executivo de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Antonio Silva Lima Neto (Tanta). Conforme mais recente boletim epidemiológico publicado pela secretaria, na última sexta-feira, 23, o Ceará registra 171 casos confirmados da infecção.

A maior quantidade de pacientes confirmados com a doença reside em Aratuba: 40. Os outros municípios com casos da doença são Capistrano (38), Pacoti (31), Mulungu (27), Redenção (21), Baturité (11) e Palmácia (3).

Não há confirmação de óbito pela doença no Estado, o Ministério da Saúde investiga um caso de óbito de um feto de 34 semanas. Houve transmissão vertical, que ocorre quando a mãe transmite para o bebê durante a gravidez ou parto. A investigação deve determinar se o vírus foi o causador da morte do feto.

"A gente identificou o vírus no natimorto mas a gente não tem critério de causalidade. O que é isso? Houve uma coincidência temporal entre a infecção da gestante e do bebê, com morte do bebê", detalha o secretário.