Jornalistas do O POVO são indicadas ao prêmio Einstein como mais admiradas na cobertura da saúde

As jornalistas Ana Rute Ramires e Catalina Leite explicaram a importância da indicação e falaram sobre suas atuações. A votação acontece pela internet no site do prêmio

A indicação aconteceu após votação que foi aberta ao público com quase 500 indicados entre jornalistas e veículos. A iniciativa do prêmio é promovida em parceria com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, a eleição tem como objetivo destacar o trabalho de excelência de profissionais e publicações que atuam na cobertura desses segmentos.

As jornalistas Ana Rute Ramires e Catalina Leite do O POVO , foram indicadas ao prêmio Einstein de Jornalismo na categoria de profissionais mais admirados na área da saúde, ciência e bem estar.

LEIA TAMBÉM: O POVO vence três categorias do prêmio de jornalismo do MPCE

O público pode participar da votação pelo site do prêmio que se encontra disponível neste link. Perguntada qual a importância do prêmio para sua carreira, a repórter do O POVO +, Catalina Leite, disse que a indicação do prêmio motiva, e que o reconhecimento indica um caminho certo.

“Eu acho que é sempre muito estimulante ser reconhecida pelos nossos pares, sabe? O legal dessa premiação é que o seu nome só consta na lista de finalistas porque vários jornalistas e outros profissionais da Comunicação lembram do seu trabalho espontaneamente. Profissionalmente, ser finalista é uma confirmação de que o seu trabalho tem sido acompanhado e aprovado por quem faz comunicação. É uma prova do impacto da sua forma de escrever, de apresentar uma ciência multifacetada e relevante”, disse Catalina.

“Pessoalmente, é um daqueles tapinhas nas costas que motivam a gente, que indicam que estamos no caminho certo. Que as horas que a gente dedica não só produzindo, mas também estudando estão dando frutos. Independente do resultado do top 3, ser finalista já é uma honra absurda", concluiu Catalina.