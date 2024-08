Prejuízo com incêndios em SP pode chegar a R$ 350 milhões para produtores de cana

A onda de queimadas em canaviais no Estado de São Paulo deve resultar em um impacto financeiro de até R$ 350 milhões aos produtores de cana-de-açúcar em função das áreas atingidas pelo fogo entre sexta-feira e sábado (dias 23 e 24). A estimativa é do CEO da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil (Orplana), José Guilherme Nogueira, em entrevista ao Estadão/Broadcast . Segundo ele, 59 mil hectares de áreas plantadas com cana foram queimadas nos dois últimos dias.

Nogueira informou que foram registrados 305 novos focos de incêndio no sábado, com cerca de 3.600 focos na sexta-feira, uma quantidade "10 vezes maior" do que no igual período do ano passado. A umidade relativa do ar extremamente baixa e as altas temperaturas contribuíram para a propagação dos incêndios. As principais ocorrências de incêndio entre quinta e sexta-feira se deram nas regiões de Olímpia e São José do Rio Preto. Já no sábado, destacou o CEO da Orplana, as novas ocorrências foram, principalmente, nas áreas de Sertãozinho e Cajuru.

O monitoramento da Orplana aponta que há melhoria das condições nas regiões onde os incêndios ocorreram, em função das chuvas em cidades como Piracicaba, Monte Aprazível, Ribeirão Preto e Cajuru desde o último sábado. Além disso, a Orplana colabora com o governo estadual em um gabinete de crise, mobilizando caminhões-pipa e recursos para controlar os incêndios.

Nogueira enfatizou a necessidade de um plano de ação estruturado para enfrentar as queimadas. "Precisamos de linhas de financiamento mais baratas para a compra de caminhões-pipa e um aumento no efetivo de 1bombeiros", disse. Ele também destacou a necessidade de um plano de ação mais robusto, que, em sua visão, poderia se inspirar em modelos internacionais como os de Portugal e Califórnia, para enfrentar a crescente frequência e intensidade dos incêndios.