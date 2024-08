Corpo de cearense vítima de acidente aéreo é identificado através do material genético da mãe

Fernanda era casada há 15 anos com o cearense Thiago Almeida, vítima na queda de aeronave, e soube da morte pela TV. A mãe de Thiago foi a São Paulo para fonecer material genético para o reconhecimento do corpo

O cearense era natural do Ceará e deixa dois filhos, um rapaz de 18 anos e uma menina de nove. Fernanda relata que o corpo de Thiago foi identificado e que a mãe do cearense viajou para São Paulo, onde forneceu material genético para identificação. O velório e sepultamento dele será em Mossoró, no entanto, não há ainda data confirmada para o traslado.

Thiago falou com Fernanda ao embarcar no avião. "Ele falou que estava ansioso para chegar e se despediu. Disse que quando chegasse em São Paulo ligaria", relata companheira.

Casada com Thiago Almeida Paula há 15 anos, Fernanda Góis contou ao O POVO que o corpo do cearense foi identificado pela polícia científica em São Paulo. A mulher soube da morte do marido enquanto assistia televisão. O empresário que morava em Mossoró (RN) foi uma das 62 vítimas da queda do avião da VoePass, na sexta-feira, 9.

Fernanda diz que não foi procurada pela empresa VoePass e que permaneceu acompanhando o caso na TV até que ouviu o nome do companheiro na lista. Thiago é um dos quatro empresários cearenses vítimas no acidente. Os outros são Wlisses Oliveira, Regicláudio Freitas, Raphael Bohne ( nascido no Maranhão e radicado no Ceará).

O Instituto Médico Legal de São Paulo divulgou que as 62 vítimas morreram de politraumatismo. A empresa divulgou que deu assistência às famílias e que colabora com as autoridades para para apuração das causas do acidente.



Por meio de nota, a VoePass alertou para tentativas de golpe de perfis falsos que estão se passando por familiares das vítimas e solicitando contribuições.