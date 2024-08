"Ele disse que ia para o jogo do Fortaleza quando voltasse", relata amigo de cearense morto em queda de avião

Os empresários cearenses Wlissses Oliveira, Regicláudio Freitas, Raphael Bhone e Thiago Almeida Paula estavam entre as vítimas do avião que caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, nesta sexta-feira, 9. Ao todo, 61 passageiros estavam a bordo da aeronave ATR-72, da empresa VoePass.



De acordo com o barbeiro Guilherme Júnior, amigo de infância de Wlisses, ele e Regicláudio eram sócios de uma loja de construção em Limoeiro do Norte e viajavam a trabalho. Ele conta que Wlisses planejava ir ao estádio para assistir o jogo do Fortaleza Esporte Clube (FEC), na Arena Castelão, no sábado, 10, quando voltasse da viagem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Ele veio fazer o serviço de corte da barba e das unhas, e falou que ia viajar para uma convenção no Paraná. Ele torce Fortaleza e disse que ia voltar para ver o jogo, me fazendo inveja, porque eu ia estar trabalhando. Era um cara muito bom, tinha quatro filhos, casado... eu tô aqui mesmo sem chão, não sei nem como vou encarar essa situação", lamenta Guilherme Júnior. Os filhos do empresário têm 21 anos e 11 anos, além do casal de gêmeos de dois anos. A página da loja de construção em Limoeiro do Norte publicou uma foto de luto.