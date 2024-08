Duas vítimas da queda de avião em Vinhedo são veladas nesta quinta, 15, no Ceará

Os corpos de duas das quatro vítimas do Ceará que morreram na queda de avião em Vinhedo (SP) foram velados nesta quinta-feira, 15. Wlisses Dutra de Oliveira foi velado no Cemitério Jardim Metropolitano, em Coaçu, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Cerimônia, que teve hino do Fortaleza, reuniu amigos, familiares e colegas do segmento da construção civil que encheram o mausoléu do cemitério.

O sepultamento de Regiclaudio Rodrigues de Freitas deve acontecer nesta sexta-feira, 16, às 9 horas, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Quixeramobim, a 212,24 quilômetros (km) da capital cearense. O velório foi realizado no Centro de Velório Afagu, no Centro de Limoeiro do Norte.

Os familiares de ambos aguardavam, desde o início desta semana, pela liberação da Perícia Forense. As vítimas eram proprietárias de uma loja de materiais de construções, localizada em Limoeiro do Norte, a 198,88 quilômetros (km) de Fortaleza.