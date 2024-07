Ceará registrou 24 homicídios em 72 horas no último fim de semana

Da última sexta-feira, 26, a esse domingo, 28, o Estado do Ceará registrou 24 assassinatos, conforme apuração de O POVO. Nesse período, foram registrados homicídios em Fortaleza (8), Caucaia (5), Maranguape, Campos Sales, Forquilha, Graça, Itarema, Itapiúna, Jaguaribe, Novo Oriente, Tianguá, Várzea Alegre e Ubajara.



Apesar da violência, os números registrados no último fim de semana estiveram na média do que é comumente registrado no Estado. Dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) apontam que, até o último dia 20 de julho, em média, 9,33 assassinatos foram registrados por dia neste ano no Ceará.



Entre os crimes registrados nesse período, destacam-se o duplo homicídio que vitimou dois homens na comunidade dos Cocos, localizada no bairro Praia do Futuro II, em Fortaleza, na noite de sexta-feira.