Mulher é presa no Aeroporto de Fortaleza com 7,5 kg de cocaína escondidos em bagagem

Droga estava alocada em um fundo falso da mala que a suspeita carregava; passageira tentava embarcar no voo com destino ao Congo e escala em Paris

Uma mulher de 43 anos foi presa no Aeroporto de Fortaleza durante a madrugada do último domingo, 28, quando tentou embarcar em um voo internacional com 7,5 quilos (kg) de cocaína. A droga estava escondida em um fundo falso da bagagem que a passageira carregava.

Natural de Belém, no Pará, a suspeita tentava embarcar em um voo para o Congo, com escala em Paris, quando foi interceptada por agentes da Polícia Federal (PF) no Ceará.