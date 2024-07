Influencer está entre as vítimas atropeladas por motorista bêbado em Fortaleza

Outras duas pessoas também foram atingidas pelo homem. As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Ainda não há informações sobre a identificação das demais vítimas e o estado de saúde delas e de Lorena.

Uma influencer digital identificada como Lorena Rocha está entre as vítimas atropeladas por um motorista de 18 anos, que estava alcoolizado, na manhã desse domingo, 28, em frente a uma boate, no bairro Aldeota, em Fortaleza . O condutor foi preso em flagrante por crime de trânsito após apresentar resultado positivo para a presença de álcool no sangue.

O caso aconteceu por volta das 5h30min desse domingo. Após o episódio, o motorista foi levado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) para o 2º Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que está a cargo das investigações do caso.

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) na tarde desta segunda-feira, 29, para saber sobre as atualizações da investigação. A pasta disse que "as investigações seguem andamento".