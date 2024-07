Dupla é presa suspeita de homicídio em barraca de praia na Barra do Ceará

Dois homens, um de 32 anos e outro de 28, foram presos nesse domingo, 28, suspeitos do assassinato de um outro homem na Barra do Ceará, em Fortaleza. O crime foi cometido momentos antes da prisão em uma barraca de praia do bairro onde a vítima estava.

A dupla foi capturada logo após o assassinato por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), que realizava patrulha na região.

Segundo informações da PMCE, os dois foram abordados ainda na região da praia e, ao perceberem a aproximação dos agentes, arremessaram a arma utilizada no crime.