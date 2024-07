Carro é abandonado após colidir com mureta no Cocó

Motorista do veículo não estava mais no local quando órgãos de trânsito chegaram; não há informações sobre feridos na colisão

Segundo informações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o veículo trafegava pela Engenheiro Santana Júnior com destino à av. Antônio Sales, quando deslizou ao tentar fazer uma curva. O carro bateu em uma mureta e capotou até a região área verde do canteiro central.

Um veículo foi encontrado capotado e abandonado no cruzamento entre as avenidas Engenheiro Santana Júnior e Antônio Sales, no bairro Cocó, em Fortaleza , durante a manhã desta segunda-feira, 29. O motorista do veículo não foi encontrado, e, a princípio, não há informações sobre feridos.

Agentes de trânsito realizaram o controle do trânsito durante toda a manhã desta segunda e removeram o veículo após atestarem o abandono. Ainda de acordo com a pasta, o porta-malas do carro foi aberto e estava sem estepe.

Não foram encontrados vestígios de sangue no carro ou no local do acidente.