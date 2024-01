Atuação de facção paraibana em municípios na divisa com o Ceará é investigada

Repórter do caderno de Cidades

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a tentativa de uma facção criminosa da Paraíba se estabelecer em municípios cearenses que fazem divisa com aquele estado. A atuação de integrantes da facção Nova Okaida já foi identificada pelos órgãos de segurança nos municípios de Ipaumirim e Baixio, ambos na região Centro-Sul do Estado.



A Delegacia Municipal de Ipaumirim instaurou inquérito policial para investigar o caso. Relatório de Análise de Dispositivo Eletrônico, elaborado pela delegacia após apreensão do celular de um integrante da facção, confirmou a atuação da organização paraibana em Ipaumirim e Baixio.



A Polícia Civil ainda recebeu um informe de que o chefe da facção nos municípios cearenses é um homem que está preso em uma unidade prisional da Paraíba.