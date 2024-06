Polícia deflagra operação contra grupo criminoso da Paraíba suspeito de atuar no Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) deflagrou, nas primeiras horas desta terça-feira, 4, operação contra grupo criminoso oriundo da Paraíba que tentava atuar no Sul do Estado. Até o momento, 11 suspeitos de integrar a organização criminosa foram presos. A ação foi realizada com o apoio das Polícias Civil e Militar da Paraíba.



Para a realização desta ação, foi realizado um trabalho de troca de informações com inteligência e monitoramento da Polícia Civil do Ceará durante seis meses. A ação conta com 46 decisões judiciais, sendo 22 mandados de prisão preventiva e 24 buscas e apreensão, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Os mandados estão sendo cumpridos em cidades do Ceará e da Paraíba, como Ipaumirim (CE), Baixio (CE), Cajazeiras (PB), São João do Rio do Peixe (PB) e Cachoeira dos Índios (PB). Armas, drogas e munições também já foram apreendidas.