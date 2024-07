Policial militar reage a assalto, troca tiros e mata um suspeito em Fortaleza

Agente voltava do serviço quando avistou a ocorrência em andamento no bairro Montese na noite dessa segunda-feira, 15

Após os disparos, o policial solicitou apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento ao suspeito baleado. O homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Ao perceber a presença do policial, um dos suspeitos efetuou disparos de arma de fogo contra o agente. O militar reagiu e uma troca de tiros foi iniciada. Na ocasião, o suspeito que estava na garupa da motocicleta foi atingido pelo PM e o condutor do veículo fugiu.

Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto quando voltava do serviço na noite dessa segunda-feira, 15, no bairro Montese, em Fortaleza . O agente estava fardado em sua motocicleta quando avistou dois homens em uma moto subtraindo objetos de uma vítima na região.

Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre .38 com cinco munições e 17 aparelhos celulares. Equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) chegaram, posteriormente, ao local para prestar apoio à ocorrência.

O PM apresentou-se no 34º Distrito Policial, localizado no bairro Centro. No local, um boletim de ocorrência foi registrado. Ainda não há informações sobre se o outro suspeito da tentativa de roubo foi localizado ou preso.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças de segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).