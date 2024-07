Polícia apreende mais de 300 kg de maconha em barco no Cariri

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apreendeu mais de 308 quilos (kg) de maconha em um barco às margens da BR- 116, no município de Penaforte, localizado na região do Cariri, no Ceará. A droga estava dividida em 379 tabletes.

Um homem de 35 anos, que rebocava a embarcação, foi preso em flagrante. Ele é natural de Santa Catarina e foi levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

As investigações foram conduzidas pelo Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A droga foi encontrada com o auxílio de um cão farejador, que apontou a presença de drogas no barco.