Trio suspeito de integrar grupo criminoso carioca é investigado por tráfico de drogas em Sobral

Uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) realizada nesta quarta-feira, 10, cumpriu três mandados de prisão por tráfico de drogas contra suspeitos de integrar um grupo criminoso do Rio de Janeiro que atua diretamente no município de Sobral, na região Norte do Estado.

Com a coordenação da Delegacia de Narcóticos (Denarc) e apoio investigativo do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), do Departamento de Inteligência Policial (DIP), das delegacias Regional de Sobral e Municipal de Sobral, a Polícia Civil realizou a captura dos três suspeitos, além da apreensão de um veículo e o cumprimento de cinco mandados de buscas domiciliares em Sobral.

O primeiro foi capturado em Fortaleza por agentes da Denarc no bairro Granja Lisboa. O homem de 36 anos já respondia por crime de tráfico de drogas, furto qualificado e crime contra a fé pública. O suspeito foi localizado em uma via pública.